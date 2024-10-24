ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. حافلة الزمالك تستعد للتحرك لملعب المباراة في السادسة مساءً

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك إلى ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت القاهرة، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن  المقرر أن يلقي المدير الفني محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر، باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

السوبر المصري السوبر المحلي الأهلى الزمالك جوميز