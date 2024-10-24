تمريض بني سويف تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العلمي لقسم التمريض النفسي.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجي عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر في هذه الفاعليات الدكتورة إيمان محمد، مدرس علم النفس الإرشادي بكلية الآداب، والدكتورة شيرين سعيد، مدرس تمريض الأطفال.

وشملت فعاليات اليوم الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع قسم تمريض الصحة النفسية برئاسة الدكتورة شيماء محمد، محاضرات عن أهمية الصحة النفسية لأفراد الطاقم الطبي والتمريضي وما يتبعه مع تأثير على التمريض وأساليب الارتقاء بالعامل النفسي للمريض ما يساعد على سرعة الشفاء والعلاقة بين الأمراض الجسدية والنفسية.

كما تضمنت الفاعليات محاضرة عن تأثير الألعاب الإلكترونية على الصحة النفسية وسلوكيات الأطفال وما تؤدي إليه من إدمان إلكتروني وسيطرة على عقول الأطفال صغيري السن، وتناولت المحاضرة شرح وتقديم نصائح للأباء والأمهات عن مراقبة الألعاب والمواقع التي يزورها الأطفال للحد من هذه الظاهرة، وفي ختام اليوم تم تكريم المشاركين ومنظمي الفاعلية.