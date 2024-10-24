وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أمير قطر لمناقشة حل النزاعات في غزة ولبنان

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في إطار جولة في المنطقة ركز فيها بلينكن على إنهاء الصراعات في قطاع غزة ولبنان، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

كما يجتمع وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل عقد محادثات مع مسؤولين عرب، غدا الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن.

وتدعي إسرائيل إن قتالها مع حزب الله، وليس لبنان، في صراع يثير مخاوف من توسع الأعمال العدائية في المنطقة.

وشملت جولة بلينكن إسرائيل والسعودية، حيث ناقش أهمية وقف القتال في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدي حماس.

كما ناقش وزير الخارجية الأمريكي سبل لإنهاء الصراع، وركز جزءا من محادثاته مع المسؤولين على الأمن واليوم التالي للحرب وإعادة الإعمار في غزة.