السوبر المصرى.. عبدالله السعيد يبحث عن أرقام جديدة

يخوض عبدالله السعيد لاعب نادى الزمالك، نهائى السوبر المصرى للأندية الأبطال، باحثًا عن تحقيق أرقام جديدة تكتب باسمه لأول مرة، فى تاريخ كأس السوبر.

ويبحث عبدالله السعيد، عن تحقيق البطولة الثانية له بعد رحيله عن الأهلي، ومواصلة كتابة التاريخ في قلعته الجديدة، بعد انضمامه لها بأشهر قليلة.

ويخوض السعيد السوبر الثالث له فى تاريخه أمام الأهلى، ففى المرة الأولى كانت بقميص نادى الإسماعيلى عام 2007، والتى انتهت بفوز الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لكل فريق، بينما المباراة الثانية كانت بقميص بيراميدز، والتى انتهت أيضاً بهزيمته.

ويتربع عبد الله السعيد، على صدارة ترتيب هدافي كأس السوبر المصري على مدار التاريخ، في ظل تنافس قوي من الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات.

حيث يتصدر عبد الله السعيد، سجل اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 3 أهداف، أحرزها خلال 7 مباريات خاضها فى المسابقة.

وجاءت جميع أهداف عبدالله السعيد الـ3 ببطولة كأس السوبر، بقميص المارد الأحمر، والتى جاءت أمام إنبي موسم 2012، قبل أن يسجل هدفين دفعة واحدة فى موسم 2015 أمام فريقه الحالى الزمالك.

ولم تكن ذكريات السعيد أمام الأهلى مفرحة، حيث خاض السعيد 28 مباراة أمام المارد الأحمر طوال تاريخه، مع الإسماعيلي وبيراميدز والزمالك، حقق الفوز في 10 مباريات وخسر 11، وتعادل في 6، وأحرز هدفين، وصنع هدفين.

ويدخل عبدالله السعيد هذا اللقاء بأرياحية كبيرة بعد الفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقى والتتويج به نهاية الشهر الماضى، رد على خسارته في القمة الأولى مع الزمالك أمام الأهلي، بعد أن خسر لقب بطولة كأس مصر 2022 /2023 بهدفين دون رد، بملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض.

ويمتلك السعيد رقم ثالث أكثر اللاعبين مشاركة بكأس السوبر المصري، وذلك بالتساوي مع عمرو السولية، محمد هاني ومحمد الشناوي أصحاب 7 مباريات، خلف علي معلول صاحب الـ 8 مباريات، وحسام عاشور صاحب سجل المشاركة الأكبر برصيد 11 مباراة.