بعد انسحاب دلفي.. تعرف على نقاط وترتيب الفرق بدوري الكرة النسائية

صعد النادي الأهلي لكرة القدم النسائية على قمة ترتيب جدول الدوري المصري للسيدات، وذلك بعد اعلان انسحاب فريق دلفي من الدوري المصري وعدم استكمال المباريات.

وعليها تغيير ترتيب جدول دوري الكرة النسائية بعد إلغاء أهداف نادي دلفي كاملة حسب اللاتحة المقررة من لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم .

وجاء ترتيب الدوري كالآتي :

الأهلي (12 نقطة)

البنك الأهلي (9 نقاط)

مسار (9 نقاط)

مودرن سبورت (6 نقاط)

وادي دجلة (6 نقاط)

الزمالك (6 نقاط)

زد اف سي (6 نقاط)

الجونة (6 نقاط)

الطيران (6 نقاط)

بالم هيلز (4 نقاط )

المقاولون العرب (3 نقاط)

انبي (3 نقاط)

المعادي واليخت (3 نقاط)

اتحاد بسيون (نقطة)

المصري ( بدون نقاط )

الاتحاد السكندري (بدون نقاط)

وكان قد انسحب دلفي من مباراته الأولى في الجولة الأولى للدوري أمام إنبي وتم إعلان فوز فريق إنبي بهدفين طبقا للائحة، ومن ثم خسارته أمام بيراميدز بـ6 أهداف، وخسارته على يد البنك الأهلي بعشرة أهداف، وأخيرا انسحابه أمام فريق المسار في الجولة الرابعة التي تمت أول أمس وإعلان فوز المسار بهدفين طبقا للائحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات وهي "الغاء نتائج مبارياته من المسابقة مع الفرق الأخرى"، ليكون بذلك النادي الأهلي متصدر ترتيب الجدول برصيد 12 نقطة من 4 مباريات خاضها خلال منافسات الدوري.