جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًا و1081 عالميا بتصنيف ليدن المفتوح

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، حصول الجامعة على المرتبة 11 على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 1081 على مستوى جامعات العالم في تصنيف ليدن المفتوح.

حيث حققت الجامعة في التخصصات المرتبة 8 محليًا في العلوم الفيزيائية والعلوم الهندسية والمرتبة 11 في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية والمرتبة 13 في علوم الحياة وعلوم الأرض، كما حققت المرتبة 15 في العلوم الرياضية وعلوم الحاسب الآلي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا الإصدار الجديد من تصنيف ليدن المفتوح يعتمد على أحدث البيانات من قاعدة بيانات Open Alex، و يمثل تصنيف ليدن منظورًا متعدد الأبعاد للأداء الجامعي ومؤشرات للتأثير العلمي والتعاون والنشر المفتوح الوصول، بحيث يمكن النظر إلى الأداء من منظور مطلق أو نسبي ولهذا السبب يتم عرض المؤشرات المعتمدة على الحجم والمؤشرات المستقلة عن الحجم معًا باستمرار في تصنيف ليدن، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة أخذ كلا النوعين من المؤشرات في الاعتبار، فضلًا عن الاستناد إلى بيانات مفتوحة من Open Alex، وتصدر من تصنيف CWTS Leiden لنسخة بيانات واضحة ودقيقة حول الأداء العلمي.

كما هنأ رئيس الجامعة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين على هذا المستوى المتقدم من التصنيفات العالمية الأمر الذي يعكس بشكل أوضح الجهد المبذول من تلك النخبة من الباحثين، ويدفعنا إلى المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى المراتب المتقدمة على كافة مستويات التصنيف العالمية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار والعمل بروح الفريق والتعاون المشترك بين كافة التخصصات.

وأشارت الدكتورة سما الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن التصنيف يقدم مؤشرات ببليومترية أكثر تقدمًا للمنهجية الأساسية موثقة بشكل غني، ويوفر تصنيف Leiden معلومات حصرية حول الأبحاث التي يتم إجراؤها في الجامعات، حيث يتم تمثيل الأبحاث في المنشورات، وتشكل البيانات المجمعة بعناية حول هذه المنشورات الأساس للتصنيف ويضمن هذا الأساس أيضًا استقلالية التصنيف.