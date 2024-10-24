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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بالمزاد العلني بمدينتي حدائق أكتوبر وبدر

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
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أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن مخطط 35 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (15م2 : 101 م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 27/11/2024.

كما أعلنت شركة تنمية مدينة بدر، عن طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (18م2 : 37م2) بالسوق التجاري بكل من منطقتي الإسكان الاجتماعى 104 و154 عمارات بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024. 

ويمك الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينتي حدائق أكتوبر وبدر، ويمكن فحص الطبيعة للمحال والصيدليات في ما يتعلق بالعمل الرسمي.

مدينة حدائق أكتوبر الإسكان الاقتصادي المزاد العلنى