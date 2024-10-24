جوميز يبحث عن الألقاب ويسعى لكتابة التاريخ مع الزمالك في السوبر المصري

تولى البرتغالي جوزيه جوميز قيادة نادي الزمالك في 2 فبراير 2024، ومنذ اللحظة الأولى، بدأ في ترك بصمته على الفريق، في فترة قصيرة.

وقاد جوميز الزمالك لتحقيق إنجازين كثيرين وهما الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ثم التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، وهذه الانتصارات السريعة جعلته محط أنظار الجماهير البيضاء، التي تأمل في المزيد من الألقاب تحت قيادته، لكن طموح جوميز لا يتوقف عند هذا الحد، فهو الآن يستعد لخوض معركة من نوع خاص، وهي مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

يعلم جوميز جيدًا أن هذه المباراة ليست مجرد مباراة، بل هي فرصة ذهبية لتعزيز مكانته كمدرب استثنائي وإسعاد جماهير الزمالك بتحقيق انتصار مهم على الغريم التقليدي، والفوز بالسوبر المصري سيمثل خطوة أخرى نحو كتابة اسمه في تاريخ النادي.

ويعد جوميز سادس مدرب برتغالي يتولى تدريب القلعة البيضاء، ويسعى لصناعة إرث خاص به، ولديه طموحات كبيرة لإعادة الزمالك إلى قمة المنافسات المحلية والقارية.

وتترقب الجماهير بشغف ما سيقدمه جوميز في الفترة القادمة، وكافة العيون تتجه نحو مواجهته المنتظرة أمام الأهلي، حيث يسعى لاقتناص لقب جديد وإثبات أن مسيرته مع الزمالك لا تعرف إلا لغة الانتصارات.