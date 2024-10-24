طلب إحاطة لوزير التموين وحماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع بالأسواق

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع في الأسواق في ظل غياب الرقابة من جانب الأجهزة المعنية.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن أسعار السلع في الأسواق أصبحت في زيادة مستمرة دون رقيب ، حتى على أقل السلع والخضار والفاكهة، التى أصبحت ارتفاعها بشكل جنوني وغير مسبوق، مما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المسئولين فى الدولة بضرورة العناية والمراقبة المستمرة على السلع في الأسواق ، حفاظا علي المواطن البسيط الذي أصبح يشكي حاله معظم الوقت خوفا على مصير أبناءه.

وشددت على ضرورة وجود تدخل عاجل من كافة الأجهزة المعنية في الدولة للتصدي لجشع التجار وتطبيق القانون عليهم، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين من أجل تحقيق أرباح طائلة، على حساب المواطن البسيط الذى اكتوى بنار الأسعار وغلاء المعيشة.