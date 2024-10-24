وزير الإسكان يزور المنطقة الصناعية بولاية كوجالي التركية

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، المنطقة الصناعية المقامة بولاية كوجالي التركية، للاطلاع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي للمنطقة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى تركيا لتبادل الخبرات وتشجيع توطين صناعة المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الإسكان، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع المستثمرين والمطورين الصناعيين الأتراك للتواجد والاستثمار في مصر.



واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح تفصيلى من مسئولى المنطقة الصناعية بولاية كوجالى التركية، حيث أوضحوا أنها تقع على مساحة حوالى 5 ملايين متر مسطح، وتضم العديد من الشركات والمصانع المتخصصة بما يزيد على 90 مطورا صناعيا ومستثمرا في قطاعات مختلفة، منها قطاع المهمات الكهربائية والإلكترونية والآلات والمهمات الميكانيكية، ويتم تصنيع كل المنتجات وفقاً للمواصفات التركية والعالمية، حيث يتم تصنيع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنواعها، ومنتجات الإضاءة، وموزعات الجهد المنخفض، ولوحات إنتاج الكهرباء، وصناعة الروبوتات، وصناعة المحولات الكهربائية، وبعض المعدات الخاصة بالطائرات، وأنظمة توزيع الطاقة، وألواح الطاقة الشمسية، كما يتم تصنيع آلات البناء والسيارات المستخدمة في عمليات التشييد، وأنواع من الحديد والكابلات الكهربائية والنحاسية والمصاعد الكهربائية، وبعض الأدوات المنزلية، والعديد من الصناعات المختلفة الأخرى التي تعتمد على الآلات والمعدات في عمليات التصنيع.



ودعا المهندس شريف الشربيني، المطورين الصناعيين الأتراك للتواجد في مصر، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وكذا أهمية فكرة المطور الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية، ومشيرا إلى أن إنشاء المناطق الصناعية يساهم في توفير العديد من فرص العمل، ودعم اقتصاديات الدول بشكل مباشر، ولدينا فى مصر العديد من التجارب المشابهة لإنشاء مناطق صناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع والمكان الجغرافي لتشجيع المستثمرين والمطورين للتواجد في مصر.



وناقش وزير الإسكان، مسئولى المنطقة الاقتصادية حول آليات التشغيل للمنطقة والتي تعتمد على أنظمة التحكم والمراقبة الحديثة مما يسهل عملية تحرك الآلات والمعدات إلى مختلف المصانع والوصول بها إلى أماكن التصدير، وكذا موقف ترفيق المنطقة الصناعية وتزويدها بمختلف الخدمات مثل محطات وشبكات المياه والصرف، مؤكدًا أهمية ترفيق تلك المناطق وفقاً لأعلى درجات الجودة ومعايير الإنشاء لمساعدة المطور الصناعى على تحقيق أهدافه.



واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مناقشاته بالتأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين المصري والتركي، في إنشاء المناطق الصناعية لتعظيم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم لجميع المطورين الصناعيين والمستثمرين الأتراك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية لتشجيعهم على التواجد والاستثمار فى مصر.