ضبط مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر، لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج لنشاط الشركتين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

ونجحت قوة أمنية من ضباط مديرية أمن القاهرة، في ضبط (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج "لأحدهما معلومات جنائية"- كائنة بمنطقة زهراء مدينة نصر)، وعثر بداخل الشركة على (جواز سفر - عدد من صور جوازات السفر لراغبى العمل بالخارج – 2 اكلاشيه خاص بالشركة - 3 دفتر إيصالات إستلام نقدية – 2 هاتف محمول للتواصل مع العملاء– مبالغ مالية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.