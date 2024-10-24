بعد حريق شقته.. أبو الليف: جروب نصب على "فيس بوك" بيجمعلي تبرعات

نفى المطرب الشعبي نادر أبو الليف وجود شبهة جنائية في حادث حريق شقته بحدائق الأهرام، مؤكدًا أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، قائلًا: "أنا وأسرتي بخير الحمد لله، مضيفا أن الحريق ألتهم كافة محتويات الشقة، وأنه راضٍ بقضاء الله".

جروب نصب

وأشار الفنان نادر أبو الليف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن هناك جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يختص بأمور مدينة حدائق الأهرام، يقوم بجمع التبرعات له بعد تعرض شقته للحريق.

وأضاف أبو الليف أنه ليس له علاقة بهذا الجروب ولم يطلب منهم جمع أي تبرعات مالية، مؤكدًا أن ما يفعلونه "نصب باسمه"، معلقًا بأن هؤلاء الأشخاص ليس له أي صلة بهم من قريب أو بعيد، وطالب بعدم التعامل مع أي شخص يجمع مساعدات له، قائلًا "الحمد لله أنا مستور ومش محتاج حاجة من حد".

ولفت نادر أبو الليف إلى أنه سوف يذهب إلى قسم شرطة الهرم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص "أدمن الجروب".

وكلفت جهات التحقيق بالجيزة، انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة المطرب نادر أبو الليف بمنطقة حدائق الأهرام، وتأكد من خلال الفحص أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي، ولم يسفر عن وقوع إصابات، فيما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

حريق شقة أبو الليف بحدائق الأهرام

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة المطرب الشعبي نادر أبو الليف بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا سبب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وباشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيقات حول نشوب الحريق وأسبابه، واستمعت إلى أقوال الفنان نادر أبو الليف، حيث أنه لم يتهم أحدًا في حادث حريق شقته، وهو الأمر الذي أكدته الأدلة الجنائية، بأنه لا توجد شبهة جنائية في نشوب الحريق، وأن سبب الحريق ماس كهربائي.