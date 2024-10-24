الزراعة: المعدات الآلية بالقطاع في خدمة منتفعي التجمعات الزراعية بسيناء

أعلن الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توفير المعدات الزراعية ونقلها إلى التجمعات الزراعية فى شمال وجنوب سيناء "تجمع بغداد ك ٦١ مركز الحسنة- تجمع خشم الجاد مركز الحسنة -تجمع طيبة التمد مركز نخل -تجمع وادى سعال سانت كاترين -التجمع النموذجي بالنثيلة".

وأضاف "الاشقر" أنه تم توفير ونقل متمثلة آلات الحرث والتسوية والتخطيط وحفر الجور والبتانات وجاري العمل حاليا مع المزارعين فى تلك التجمعات بشكل جيد والمتابعة مستمرة من قبل القطاع لحل اى مشاكل وتوفير اى معدات اخري هذا بخلاف المعدات الزراعيه الموجودة في محطات القطاع فى شمال وجنوب سيناء والتى تخدم المزارعين خارج هذه التجمعات الزراعيه مثل محطات (العريش -الطور-سهل الطينة-شرق البحيرات -القصاصين).