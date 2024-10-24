"نهى الصلح" في الصدارة .. تعرف على ترتيب هدافات دوري السيدات بعد 4 جولات

يتنافس خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات، لاعبات كرة القدم على لقب هدافة الدوري وذلك بعد انتهاء الجولة الرابعة من الدوري أول أمس الإثنين.

حيث تصدرت حتى الآن، اللاعبة نهى الصلح لاعبة وادي دجلة بـ7 أهداف خلال المباريات، ليأتي بعدها كل من كارما واهب ونغم النجار وجنات مورا لاعبات فريق البنك الأهلي بـ6 أهداف، وليليهم تشاريتي روبن لاعبة النادي الأهلي بـ5 أهداف، واخيرا حسناء أبامبا لاعبة فرقة مسار بـ5 أهداف .

الجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية تعد النسخة الأولى، بمشاركة 18 فريقًا بعد مرور 26 عامًا من انطلاق المسابقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد اشترط شرطا جديدا على الأندية للمشاركة في بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.