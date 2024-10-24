42847 شهيدا و100544 مصابا ضحايا العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42847 شهيدا و100544 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وفي سياق متصل، استشهد 9 مواطنين بينهم 4 أطفال، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف دراجة نارية في منطقة التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,847 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.