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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي متوقع للزمالك أمام الأهلي في لقاء السوبر المصري

الزمالك
الزمالك
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "استاد محمد بن زايد"، لمتابعة القمة المرتقبة بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر المصرى، والذي تستضيفه الإمارات.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لسد العجز الذي ضرب القلعة البيضاء بسبب الغيابات التي تلاحق الفريق، ومن المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: بنتايك، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.
خط الوسط: زياد كمال، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.
خط الهجوم: ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

ووصل فريق الزمالك لهذه المباراة، بعد الفوز على بيراميدز في لقاء نصف النهائي، بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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