الرئيس الصيني: علينا العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإحياء حل الدولتين



قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إنه في يوليو من هذا العام، شهدت مدينة بكين، اجتماعا بين الفصائل الفلسطينية، الذي فعل خطوة صوب المصالحة وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفا «علينا أن نعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإحياء حل الدوليتين من أجل إنهاء الحرب في لبنان أيضا، وتفادي معاناة المدنيين في فلسطين ولبنان».

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في إطار قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت ريتش» بمدينة قازان الروسية، وأذاعته قناة إكسترا نيوز، أنه علينا أن نقوم بإحياء التعاون من أجل الازدهار، فالعالم الجنوبي يسع إلى النمو ويتطور معه، علينا أن نكون ركيزة التنمية العامة وأن نشارك في تصحيح وتعديل إدارة المالية العالمية وأن نولي أهمية كبيرة لبلورة الأجندة التجارية العالمية.

وتابع: «بعد 3 سنوات من طرح المبادرة العالمية المالية، استخدمت 27 مليون دولار أمريكي لتمويل وتنفيذ أكثر من 1100 مشروع، وفي شنغهاي افتتح مركز تبادل الخبرات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء، وسنشكل منصة على الهواء للإنترنت ومعرضا لعرض المصالح الجمركية لدول بريكس».