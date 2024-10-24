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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سائق دهس شخصين في الساحل للجنايات

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة الساحل، إحالة سائق للجنايات في دهس شخصين ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة شقيقه .

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث ووجود مصاب ومتوفي وبانتقال قوات الأمن تبين مصرع شاب وإصابة شقيقه صدمتهما سيارة ملاكي.


وتم نقلهما إلى المستشفى العام التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة

احالة سائق التحفظ على السيارة التحفظ علي المستشفى العام دهس شخص شرطة النجدة