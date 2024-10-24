استشاري أطفال: تعرض شخص لمرض معين يكسب الجسم مناعة ضده

قال الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، إن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول ضد كافة الأمراض.

وقال خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز": "الجهاز المناعي يدافع عن الجسم ضد الفيروسات والميكروبات والطفيليات وأي أجسام غريبة تحاول الدخول وتسبب إزعاجا.

وتابع: "تتكون المناعة من أمرين، جزء يكون الإنسان مولود به، والجزء الآخر مكتسب من تفاصيل الحياة"، لافتا إلى أن الجزء الطبيعي يكون عبارة عن كرات بيضاء وخلايا ليمفاوية، داخل الدم، أي أن الدم هو جزء من الخط المناعي للدفاع عنا.

ولفت إلى أن الجلد يعد أيضا من الأذرع المساعدة في الدفاع عنا، علاوة على الشعيرات الصغيرة داخل الأنف والتي تحمي الأنف من عبور الفيروسات والأمراض.

وأوضح أن المناعة المكتسبة تكون عن طريق التطيعمات، والتي ينتج عنها أجسام مضادة تستطيع الدفاع عنا إما أن تمنع حدوث المرض، أو أنه يأتي في شكل مبسط، مبينا أن تعرض لشخص لمرض معين يكسب الجسم مناعة ضد نفس المرض مرة أخرى.