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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

علوم بني سويف تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول كلية العلوم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لعدد 3 برامج وهم برنامج  الكيمياء الحيوية، وعلم الحيوان، وبرنامج الكيمياء منفرد، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد محمود عميد الكلية، والدكتورة هبة الله عاطف الشيمي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور شريف حسن، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

ووجه الدكتور منصور التهنئة إلى أسرة كلية العلوم، والوكلاء ونواب الوحدة وفريق العمل من رؤساء الأقسام العلمية ومنسقي البرامج، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب والخريجين والأطراف المجتمعية لما حققوه من نجاح بفضل تضافر الجهود والعمل المخلص والمتقن لرفعة شأن الكلية والجامعة.

وأكد أن الجامعة حريصة على تشجيع ودعم البحث العلمي بشكل مستمر، دون توقف حتى تصل كل الكليات إلى الجودة والاعتماد، وتنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية  للوصول بها إلى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا ودوليا. 

يذكر أن كلية العلوم استقبلت زيارة  المراجعة الخارجية لفريقين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم واعتماد ثلاثة برامج في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2024.

أعضاء هيئة التدريس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الجودة والاعتماد الدكتور منصور حسن