خلال 24 ساعة.. 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و132 مصابا

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و132 مصابا خلال 24 ساعة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة دير أبو مشعل غربي رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة بعدة آليات، جاب شوارعها وأحياءها، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، دون أن يُبَلَغ عن اعتقالات.

وفي سياق آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ384 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.