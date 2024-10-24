محافظ القليوبية يستقبل قيادات بيت العائلة المصرية

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، قيادات بيت العائلة المصرية بالقليوبية من قيادات الأزهر الشريف والكنيسة والذي يعمل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبرئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين في العالم، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وعقد المحافظ مع قيادا بيت العائلة اجتماعًا استمع فيه إلى أهداف ومبادئ بيت العائلة وتشكيلاته على مستوى المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور بيت العائلة والعمل على مشاركته في كافة الفعاليات واللقاءات والمجلس التنفيذي.

كما ناقش المحافظ عددًا من الموضوعات الهامة في ضوء دور وأهداف بيت العائلة ومشاركته في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتنمية البشرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما جرى مناقشة تعزيز تشكيل اللجان النوعية ببيت العائلة على مستوى المحافظة ولجان المراكز وتنفيذ مقترح تشكيل لجان بالقرى تعمل هذه اللجان على المشاركة في خدمة المجتمع ودعم أواصر الود والمحبة ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال بعيدًا عن الغلو والتطرف والعمل على وضع ضوابط تخص المشاركة والعمل التطوعي ببيت العائلة وتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة في ضوء المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتنمية البشرية تشمل عقد ندوات تثقيفية وتوعية ومسابقات تخدم الفرد والمجتمع والبيئة المحيطة بالتنسيق مع المحافظة وكافة المؤسسات المشاركة فى تنفيذ المبادرة.

حضر الاجتماع قيادات بيت العائلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والقمص إبراهيم فهمي، كاهن كنيسة القديس أثناسيوس بقليوب، ومن أعضاء بيت العائلة الشيخ عربي كمال، مدير شؤون القرآن بمنطقة القليوبية الأزهرية، والقمص هيمانوت سمير، والشيخ أحمد الوكيل، الواعظ بالأزهر بمنطقة القليوبية ومريم حليم سكرتير بيت العائلة وناجح فهيم.