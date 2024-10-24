بالصور.. كثافات مرورية بعد تصادم ملاكي وميكروباص بكورنيش المعادي

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وميكروباص بطريق كورنيش النيل بالمعادي، مما أدي لظهور كثافات مرورية.



وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق كورنيش النيل بالمعادي وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي أثناء عبور الطريق بسرعة زائدة، بأخرى ميكروباص.



ونقلت سيارات الاسعاف المصابين للمستشفي العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري.