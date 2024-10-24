السيسي: الفلسطينيون في غزة محاصرون بكل أشكال القتل والترويع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية، فضلا عن دعمها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات قمة بريكس، التي تستضيفها روسيا، وعرضتها قناة إكسترا نيوز، أنه لا يمك التحدث عن الأزمات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة، لما يزيد على العام على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بكل أشكال القتل والترويع، وامتداد هذه الاعتداءات للأراضي اللبنانية؛ مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم من تفريغ للمبادئ وازدواجية المعايير، فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب بحق المواثيق الدولية وانتهاك القانون الدولي والإنساني.