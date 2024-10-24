3 نوفمبر.. بدء تسليم الدفعة الأولى من أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والعقارات العمرانية، بدء تشغيل الدفعة الأولى لعدد "45" قطعة أرض بمنطقة الرابية بالإضافة إلى مدينة الشروق بعد توفيق للاستهلاك، وذلك يوم الأحد 3/11/2024 والتي تم تسكينها عبر قرعات السكين العلنية على حسب ما تحدده.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى دفع إجراءات تقنين لمناطق الامتداد الكبيرة من المدن الجديدة، لسهولة تحويلها إلى مناطق حضارية ذات مستوى تخطيطي عمراني متميز.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس مركز تنمية مدينة الشروق، أن فتره تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل بالمجاورة الثانية بالقطع أرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8) بلوك 4، ويوم الإثنين 4 نوفمبر سيتم تسليمها أرقام القطع (15 – 16 – 17 – 18 – 20 ) بلوك 4، ويوم الثلاثاء 5 نوفمبر لقطع الأرقام ( 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 ) بلوك 5، ويوم الأربعاء 6 نوفمبر للقطع الارقام ( 3 – 4 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 ) بلوك 6، والخميس 7 نوفمبر للقطع الارقام ( 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12 - 14 – 17 ) بلوك 7.

وتم تخصيص يوم الأحد 10 نوفمبر آخر الذين تأخروا عن موعد الاستلام. وقام جورج عبد الأصلي بتعيين العملاء الذين تم تسكينهم بالقطع لصالح المدير التنفيذي العقاري بالجهاز قبل اليوم للبحث عن متخصصين لتسليم العمل بالتسويق المالي المطلوبة للحصول على كل من (تسليم الشيكات الآجلة لمن لم يسلمها – قم بتغطية المساحة اللازمة لمن لم يسددها).

وتناول رئيس الجهاز دفع العمل خلال المرحلة القادمة والإعلان تباعاً عن جاهزية أكبرٍ من قطع تويوتا لتسليم عددها لأصحابها وتمكينهم نحو السير في إصدار تراخيص البناء اللازمة.