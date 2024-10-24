السوبر المصري.. محاضرة فنية لجوميز في فندق إقامة الزمالك

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ويشرح المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب في مباراة السوبر المحلي، على أن يعطي اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المران.

ويتناول اللاعبون وجبة الغداء بعد المحاضرة الفنية قبل الحصول على قسط من الراحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر، باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .