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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السبت.. اجتماع الجمعية العمومية للنادي المصري

شعار النادي المصري
شعار النادي المصري
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يعقد النادي المصري جمعيته العمومية العادية بعد غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر ، ليبدأ في تمام الساعه التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء، بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي )، وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتي:

• التصديق على المحضر السابق المنعقد في 2023/12/2 م.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م..

• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.

النادي المصري النادي المصري الاجتماعي