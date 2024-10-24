"مناهضة العنف والتنمر وأهمية ترشيد المياه".. ندوة توعوية بالقليوبية

نظمت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ندوة توعية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري حول مناهضة العنف والتنمر وأهمية ترشيد المياه والمحافظة عليها لتوعية الطالبات بمدرسة بنها الثانوية بنات.

شارك في الندوة الدكتورة نجلاء الفرماوي، مسؤول وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية وحسام مشهور، مسؤول التوعية والعلامات العامة والمشاركة المجتمعية بشركة مياه القليوبية، وبحضور إيمان أو النجا، مديرة المدرسة، وحسام مشهور، مدير عام العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ضمن مبادرة بداية للتنمية البشرية.

وأوضحت نجلاء الفرماوي، أن مبادرة بداية تهدف إلى بناء جديد للإنسان المصري وفق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، مشيرةً إلى أن الفاعلية تأتي في إطار خطة العمل التي وضعتها محافظة القليوبية ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة للمشاركة في مبادرة بداية لبناء الانسان شملت النواحي الثقافية والدينية والفنية وتدعيم قيم الولاء والانتماء وبناء الانسان والتنمية المستدامة ومكافحة الادمان والتنمر و ترشيد الاستهلاك وريادة الأعمال.

وأضافت الفرماوي، أن التنمر ظاهرة خطيرة وهو نوع من الإساءة والإيذاء ويتسبب في تشوهات نفسية تؤثر علي الفرد والمجتمع، مشيرةً إلى أن ظاهرة التنمر في المدارس من أكبر المشكلات المجتمعية على مستوى العالم أجمع، وهي الأساس في بناء السلوكيات العدوانية لدى الطفل لذلك يعد منع التنمر في المدرسة ضروريا ويُمكن اتّخاذ أساليب لمواجهة أنواع التنمر ومنها التنمر الجسدي والتنمر اللفظي والتنمر العدواني العاطفي والتنمر الإلكتروني.

وأكد حسام مشهور، أن ترشيد المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياه في إطار مجهودات الدولة والشركة لتوفير كوب ماء نظيف، مشيرًا إلى أهمية عدم إهدار مياه الشرب في الاستحمام ورش الشوارع وغسل السيارات واعتبار كل فرد في المجتمع سفيرا لتوعية المواطنين لترشيد استهلاك المياه.