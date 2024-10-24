"الانتماء وحب الوطن وبناء الإنسان.. سلوكيات إيجابية" ندوة دينية بتربية كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان الانتماء وحب الوطن وبناء الانسان "سلوكيات ايجابية" بكلية التربية بالجامعة، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ التابعة للازهر الشريف، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة وتنفيذ نافع حمادة مدير عام مشروعات البيئة، وذلك انطلاقاً من القوافل الدعوية والارشاد الديني بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع مشيخة الازهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجاء غازى عميد كلية التربية، والدكتور السعيد بدير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر الندوة فضيلة الدكتور احمد زيدان مدير عام منطقة الوعظ بكفر الشيخ، وفضيلة الدكتور وليد القادوم واعظ بمنطقة الوعظ بكفر الشيخ.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الهدف من تلك الندوات هو توضيح مدي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وضرورة ترسيخ مفهوم المواطنة التي يقوم على أساسها كل فرد بواجبه تجاه نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه، ونشر الخطاب الديني المعتدل، وبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتشكيل الوعي الوطني الصحيح لدى الشباب وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة في التعبير عن حبهم لوطنهم وأن يضعوا مصلحة وطنهم فوق أي اعتبار، وتقديم الرؤى المختلفة للتغلب على التحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي أن هذه الندوات تهدف إلى إعداد وتدريب الطلبة الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة في نفوس المواطنين، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة.

ودارت الندوة حول فضل مصر وحب الوطن والانتماء إليه، وأن الانتماء للوطن يكون من خلال إتقان العمل والتفاني فيه وطلب العلم والنبوغ والتفوق وخير مثال الجيش والشرطة وجنودنا البواسل الذين يموتون كل يوم دفاعا عن أرض الوطن ومقدراته، موضحين معنى الوطنية والأخوة الصادقة في الوطن ومعاملة المصريين بعضهم لبعض بغض النظر عن دينهم وأن الكل له دور في نهوض ورفعة الوطن، وأنه يجب الحفاظ على مقدرات وممتلكات ومقدسات الوطن والعمل على رفعته ونبذ التعصب والتطرف.

وفي نهاية اللقاء تمت الاجابة علي كافة الاسئلة والاستفسارات من طلبة الكلية التربية.