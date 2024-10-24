رئيس جامعة المنوفية يعلن اختيار اللواء إيهاب الطنطاوي مديرا عاما للأمن الداخلى بالجامعة

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أنه تم اختيار اللواء أ.ح متقاعد إيهاب إبراهيم الطنطاوي بالقوات المسلحة لشغل منصب مدير عام الأمن الداخلى، وذلك عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المكلفة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مديرى عموم برئاسته وعضوية كل من: نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم محمد سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات، الدكتور أيمن عميره عميد كلية الهندسة الإلكترونية، الدكتور صلاح الدين اسماعيل أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها، والتى قامت بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الأربعة لشغل هذه الوظيفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة قد قامت بمناقشة كل متقدم لشغل الوظيفة فى خطة التطوير المقترحة التى قدمها فى الملف الخاص به، ورؤيته الخاصة عن كيفية تسيير العمل بالإدارة المتقدم لها، واستعراض السيرة الذاتية الخاصة به.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن إجراء المقابلات الشخصية لاختيار مديرى العموم فى الوظائف الشاغرة يتم لاستكمال خطة واستراتيجية الجامعة لانتظام سير العمل فى جميع الإدارات، لافتا إلى أهمية الجهاز الإدارى الذى يعد جزء أساسى من منظومة العمل بالجامعة، ودوره الهام لتنفيذ دور ورسالة الجامعة، موجها التهنئة للواء إيهاب الطنطاوى وانضمامه لفريق العمل بجامعة المنوفية.