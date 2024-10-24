الرئيس الصيني: سنعمل على انضمام دول أكثر من الجنوب العالمي لـ«بريكس»

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إنه من الضروري تكثيف التبادلات الحضارية والحوار بين دول الجنوب العالمي من أجل بناء الوئام، فالتنوع الحضاري ميزة نفيسة للبشرية وعلينا أن نكون معاوني هذا الحوار ونسير صوب تحديثه وفق الواقع الجديد.

وأضاف خلال كلمته في إطار قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت ريتش» بمدينة قازان الروسية، والذي أذاعته فضائية إكسترا نيوز، أن مبادرة الاستثمار العالمية تهدف إلى بناء عالم أفضل ومزدهر للشعوب، والصين كطرف منسق مستعدة لإنشاء تحالف للمراكز اللوجستية لدول الجنوب العالمي، من أجل تدعيم تبادل الخبرات وإجراء الحوار.

وتابع، أنه بعد الجلسة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني جرى وضع الخطة الشاملة لدعم الإصلاحات وتحديث الصناعة الصينية، وذلك الشيء سيعطي فرصة أكبر للعالم كله، وفي الشهر الماضي على هامش منتدى الصين- أفريقيا جرى الاتفاق على خطة مشتركة بين الجانبين من أجل الترويج للتحديث، وذلك سيشكل زخما إضافيا لتحديث الاتصالات في العالم الجنوبي.

وواصل، أن الطرف الصيني سيعتني بدول الجنوب، وسيقف جنبا إلى جنب معها، وسيعمل على انضمام دول أكثر من الجنوب العالمي إلى مجموعة بريكس بصفة شركاء أو للتعاون في مجموعة بريكس بلس، وبلورة قوة حاسمة للجنوب العالمي وامتلاك صوت واحد.