عقب هبوطها 25 جنيها.. أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع مسجلة 3735 جنيها

عاد سعر الذهب في مصر إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد أن شهد تراجعا خلال تداولات الأمس بعد تسجيله قمة سعرية جديدة، يأتي هذا بسبب تأثره بحركة سعر أونصة الذهب العالمي وسط حيادية تأثير عوامل التسعير المحلية الأخرى.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 25 جنيها حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3725 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3750 جنيها للجرام.



حركة سعر الذهب المحلي تتبع نفس التغيرات في سعر الذهب العالمي صعوداً وهبوطاً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يستمر لفترة من الوقت بسبب عدم تأثير عوامل التسعير الأخرى في السوق المحلي، مثل سعر صرف الدولار الذي يتحرك بشكل تدريجي مستقر دون قفزات مفاجئة.



من جهة أخرى فقد أشار رئيس الوزراء المصري أن حركة سعر الصرف الأجنبي منتظمة ولا يوجد تأخير أو تأجيل لدفعات تخص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وأن الدولة منتظمة في سداد فوائد وأقساط الديون، وأن شائعات إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف هو أمر مستبعد.



هذا وستقوم مصر بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل مد فترة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وذلك بسبب التأثير السلبي الكبير على المستهلكين خاصة بعد أن فقدت الدولة دخل كبير من جراء التوترات المحيطة بها.



جدير بالذكر أن هذه التغيرات تبقي على الذهب كملاذ آمن في السوق المحلي، وهو ما يزيد من فرص استمرار ارتفاع سعر الذهب خاصة في ظل الارتفاعات العالمية. على الرغم من تراجع الطلب المحلي على الذهب بسبب الضغوط الاقتصادية حالياً على المستهلكين بسبب استمرار التضخم في الحد من مدخرات المستهلكين التي قد تتوجه إلى شراء الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد أن انخفض يوم أمس في تصحيح سلبي سريع عقب تسجيله مستوى تاريخيا جديدا، واليوم تترقب الأسواق صدور بيانات أمريكية قد يكون لها تأثير على حركة الدولار الأمريكي وبالتالي على أسعار الذهب.

شهد سعر الذهب المحلي عودة إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم بعد أن تراجع يوم أمس من تسجيله قمة سعرية، تأتي هذه التغيرات في حركة السعر نتيجة اتباعه لحركة سعر الذهب العالمي الذي يعد المحرك الرئيسي لسعر الذهب حالياً.

وتراجع سعر الذهب العالمي يوم أمس بعد أن سجل قمة تاريخية جديدة عند 2758 دولار للأونصة، ليعود السعر إلى المستوى 2708 دولارات للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي الامتدادي 161.8%، ولكنه سرعان مما عاد إلى المستوى 2740 دولارا للأونصة الذي يمثل خط المقاومة الصاعد، واختراق هذا المستوى من جديد قد يساعده على تخطي قمته السعرية الأخيرة وتسجيل مستوى تاريخي جديد مع وجود المستهدف عند 2800 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى مستهدفه يوم أمس عند منطقة 3750 جنيها للجرام، لكنه فشل في اختراقها لتستمر التداولات لفترة حول هذا المستوى قبل أن يستسلم السعر إلى التراجع حتى مستويات 3725 جنيها للجرام، واليوم يحاول السعر العودة إلى الارتفاع مجدداً وتجميع المزيد من الزخم الصاعد حتى يتمكن من اختراق منطقة 3750 جنيها للجرام بزخم كافي لاستمرار حركة الصعود واستهداف المستوى 3800 جنيه للجرام.