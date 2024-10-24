البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 30,444.1 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.24%، وصولًا إلى مستوى 3,195.12 نقطة، وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.53%، وصولًا إلى 7,873.25 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.49%، ليصل إلى مستوى 11,079.56 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.11%؛ ليصل إلى مستوى 37,818.29 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.19%، مسجلًا 13,368.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.3%، وصولًا إلى 6,584.98 نقطة.