رئيس مدينة الشهداء يتابع سير العمل ويجيب على استفسارات المواطنين حول التصالح بالمركز التكنولوجي

تفقد فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية منذ بداية ساعات العمل اليوم، حيث التقى بالمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، جاء ذلك بحضور منال عبده، نائب رئيس المدينة لشؤون التصالح.

وخلال الجولة، أجاب شلبي على استفسارات عدد من المواطنين، وقدم لهم التوجيهات المناسبة، كما وجه بعضهم إلى الشبابيك المختصة لتلبية احتياجاتهم.

كما شدد على ضرورة سرعة إنجاز ملفات التصالح، وطلب من مدير المركز التكنولوجي إنهاء ملف أحد المواطنين مع بداية الأسبوع المقبل.

كما تابع رئيس المدينة معدلات الإنجاز في ملفات التصالح، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعدل اليومي لإصدار شهادات البيانات والنماذج النهائية.

وأكد ضرورة التعامل الجيد مع المواطنين من قبل الموظفين، وحثهم على الرد بوضوح ودقة على استفسارات المواطنين لضمان استيفاء الملفات المطلوبة بشكل صحيح.