بوتين: التصعيد بين إيران وإسرائيل يزداد ويجعل المنطقة على حافة حرب شاملة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أزمة الشرق الأوسط تثير القلق، وهو ما تحدثت بشأنه "تصعيد الأزمات القديمة".

وتابع يوتين، خلال جلسة موسعة في إطار قمة بريكس بصيغة "بريكس بلس" و"أوت ريتش"، أن العمليات القتالية في غزة امتدت إلى لبنان وتؤثر على كثير من الدول في المنطقة، فيما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة، وتزداد الأزمة حدة بزيادة عدد اللاجئين لأكثر من مليون، ويتم تدمير المدارس والمستشفيات، ونقترح التفكير ومحاولة الإسهام في حل هذه المشاكل.

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة حاولنا مع أعضاء "بريكس" وغيرها من المنصات الدولية، كان هناك جلسة طارئة عبر الفيديو لأعضاء "بريكس"، من أجل محاولة إيصال المساعدات للمتضررين، ويجب أن تكون التسوية في الشرق الأوسط قائمة على قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأكد أنه ما زال المواطنون يعيشون في قلق من تكرار الأزمات، ومن المطالب الأساسية للسلام والاستقرار تأتي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة، فالدول الممثلة هنا لديها إمكانيات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية وهو ما نستخدمه للمساعدة في ضمان الأمن العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.