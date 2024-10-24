ننشر موقف مشروعات مياه الشرب في "حياة كريمة" بدمياط

قامت ادارة المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في دمياط متمثلة فى المهندس طاهر كمال ،و منال صلاح ، بعمل جولات تفقدية للمشروع القومى حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط حيث قاموا بعدة جولات تفقدية لمسئولى مشروعات البنية التحنية بالشركة القابضة ، فى اطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لدعم المشروعات الاساسية والاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المشروع القومى حياة كريمة .

رافقهم خلال تلك الجولة ادارة العلاقات العامة والاعلام، وإدارة المشاركة المجتمعية وإدارة التوعية و الخط الساخن لمتابعة التقارير الشهرية الخاصة بالأعمال الميدانية ورصد أي مشكلات او معوقات بيئية واجتماعية تواجه المشروعات اثناء التنفيذ وكيفية التعامل معها والتغلب عليها حيث شملت تلك الجولةعدداًمن الزيارات الميدانية لعدد من محطات وروافع صرف صحي العقاد وسلسبيل ،رافع الخزان الشرقي ،عزبة قاسم ،رافع الداهيمة ،رافع أبو ندا ومحطة مياه السلام.

،محطة مياه ميت أبو غالب ،السوالم ،كفر ميت أبو غالب ومحطة رفع صرف صحي كفر شحاته والنوادرة ،التوفيقية ،كفر سليمان البحري ، كما تم عمل لقاء مجتمعي بجمعية تنمية المجتمع بكفر سعد بحضور الأهالي وممثلي الجمعيات الأهلية لقرى حياه كريمة.

وأوضح اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه إدارات المشاركة المجتمعية, التوعية, الإعلام بالشركة في الوصول إلي المواطنين وكيفية توضيح الرؤية الهامة للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع تنموى على مستوى مصر والعالم وضرورة إبراز تلك المشروعات المنفذة وما تقدمه من أهداف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك من خلال رسالة إعلامية موضوعية وهادفة