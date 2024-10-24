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الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

توترات الشرق الأوسط وانتخابات الرئاسة الأمريكية ترفع أسعار النفط 1%

أسعار النفط
أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الخميس، معوضة خسائر الجلسة السابقة، مع تجدد المخاوف بشأن التوتر في الشرق الأوسط قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.27% إلى 75.91 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع دولار (1.41%) مسجلة 71.77 دولار للبرميل وذلك وسط قلق بشأن الإمدادات بعد تبادل كثيف للنيران بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

 

وزادت أسعار الخام قرابة 4 % حتى الآن هذا الأسبوع مما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت أكثر من 7% نتيجة مخاوف بشأن الطلب في الصين وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وزادت أسعار الخام قرابة 4% حتى الآن هذا الأسبوع مما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت أكثر من 7% نتيجة مخاوف بشأن الطلب في الصين وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. 

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