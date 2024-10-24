توترات الشرق الأوسط وانتخابات الرئاسة الأمريكية ترفع أسعار النفط 1%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الخميس، معوضة خسائر الجلسة السابقة، مع تجدد المخاوف بشأن التوتر في الشرق الأوسط قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.27% إلى 75.91 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع دولار (1.41%) مسجلة 71.77 دولار للبرميل وذلك وسط قلق بشأن الإمدادات بعد تبادل كثيف للنيران بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وزادت أسعار الخام قرابة 4 % حتى الآن هذا الأسبوع مما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت أكثر من 7% نتيجة مخاوف بشأن الطلب في الصين وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وزادت أسعار الخام قرابة 4% حتى الآن هذا الأسبوع مما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت أكثر من 7% نتيجة مخاوف بشأن الطلب في الصين وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.