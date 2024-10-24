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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يؤكد على أهمية بنوك التنمية متعددة الأطراف لمساعدة الدول النامية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال جلسة موسعة في إطار قمة بريكس بصيغة "بريكس بلس" و"أوت ريتش" التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": نؤكد على الدور المهم لكل من "بنك التنمية الجديد"، و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية، لتنفيذ المشروعات التنموية فى قطاعات متعددة.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة استثمار اجتماعات "بريكس بلس" لتعزيز التعاون "جنوب - جنوب"، وتكثيف تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، فضلًا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة، متابعًا: "وأود فى هذا المقام، أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها، لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك.

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