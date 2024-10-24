إزالة 160حالة تعدٍ وإشغال في قويسنا ومنوف وبركة السبع وأحياء شبين الكوم

تواصل محافظة المنوفية جهودها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين السيولة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في شوارع بورسعيد، الجيش، العلوي، الملاح، والشارع الجديد، وأسفرت الحملة عن ضبط 30 حالة وإزالة 57 حالة إشغال فوري.

كما قامت الوحدة المحلية لبركة السبع بحملة مماثلة خلال الفترة الليلية، شملت شوارع المدينة لإزالة الإشغالات وإلزام الباعة بالمساحات المخصصة لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات.

وفي قويسنا، نفذت الوحدة المحلية حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 حالة إشغال متحرك. وفي حي شرق شبين الكوم، بالتعاون مع شرطة المرافق، تم إزالة الإشغالات من شوارع سعد زغلول، الكورنيش، وكلية التربية، بهدف تحسين الانضباط المروري وتسهيل حركة السير.

كما نفذت رئاسة حي غرب شبين الكوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع الشهداء، ومحيط المحكمة، ونفق السمك، وميدان المحطة، وغيرها، ما أدى إلى رفع 37 حالة إشغال وتحرير 19 محضر، بالإضافة إلى غلق 25 محلًا وورشة لمخالفتهم الاشتراطات القانونية.

وفي هذا السياق، أكد محافظ المنوفية على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الطرق والميادين، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة لتحسين الرؤية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

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