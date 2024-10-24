الاثنين.. "مسرح ذوي الهمم بين الواقع والمأمول" حلقة نقاشية بالأعلى للثقافة

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ حلقة نقاشية تتناول "مسرح ذوي الهمم بين الواقع والمأمول" وذلك في الساعة السابعة مساء الإثنين المقبل ٢٨ أكتوبر الجاري، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يتحدث فيها الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف- نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة سهير عبد القادر- مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوي الهمم، وأميرة شوقي، والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم، والفنان طارق الدسوقي، والفنانة وفاء الحكيم- المدير العام السابق لفرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، والفنان محمد متولي- مدير عام فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، والدكتورة هبة كمال- مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الهمم بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمود جمعة- خبير تدريب فى طرق الإرشاد والعلاج النفسي الأساسية والسيكودراما، والدكتورة فاطمة الزهراء توفيق- إعلامية وكاتبة ومدرب علاجي سيكودراما، والناقد المسرحي باسم صادق، والفنان كريم الحسيني.

يتناول اللقاء عدة محاور نقاشية: المحور الأول: الدمج في المسرح "الدور والتحديات والفرص"، والمحور الثاني: الصورة الذهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما، والمحور الثالث: استراتيجيات الدمج في المسرح (الواقع والمأمول)، والمحور الرابع: تجارب في مسارح الدمج (تجربة مسرح الشمس، تجربة الشكمجية ، تجربة أولادنا).

يأتي اللقاء في إطار تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم، وفي ضوء تنفيذ رؤية الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة؛ بالتعاون بين كافة قطاعات وزارة الثقافة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.