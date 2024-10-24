كواليس استخدام الذكاء الاصطناعي في مهرجان الموسيقى العربية

تحدثت الدكتورة شيرين عبد اللطيف، رئيسة اللجنة العلمية لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 هذا العام عن تجربة الذكاء الاصطناعي به التي جمعت بين أساتذة موسيقيين من الأردن وفرنسا والنرويج، موضحة أن الذكاء الاصطناعي وسيلة وليس غاية، فهو ليس بديلا للإبداع الموسيقي.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "ON" لفتت رئيس اللجنة العلمية للمهرجان، إلى أنه من بين التوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر هذا العام، ضرورة إلقاء المؤسسات الأكاديمية الضوء على برامج الذكاء الاصطناعي بالنسبة للدارسين، إضافة إلى وجود مجلة علمية محكمة لتوثيق مؤتمر الموسيقى العربية، بحيث يتم توثيق كافة الأبحاث.

يشار إلى أن دورة هذا العام باسم الملحن "سيد درويش" للدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، وهذا الاختيار يعود للدورة الماضية التي تم إلغاؤها، وعندما عاد المهرجان في دورته الحالية أبقوا على اسم فنان الشعب سيد درويش.