بوتين: روسيا من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن جدول أعمال تجمع دول "بريكس" يتضمن مناقشة حلول للتغير المناخي، والاحترار العالمي، مشيرًا إلى أن روسيا تشارك بشكل كبير ونشط في العمليات الدولية لمواجهة تحديات المناخ، لافتًا أن روسيا من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تصل نسبة الانبعاثات الكربونية إلى أقل من 5%.

وأوضح خلال جلسة موسعة في إطار قمة بريكس بصيغة "بريكس بلس" و"أوت ريتش"، أن روسيا صدرت أكثر من 100 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية لدول العالم، منوهًا إلى ضرورة إقامة مركز يعني بالمواد الزراعية بما في ذلك الحبوب لتوزيعها بشكل عادل"، مشيرًا إلى أن روسيا منفتحة على التعاون مع دول الجنوب والشرق لإقامة عالم أكثر عدلًا يحترم التطور السيادي ورغبة الشعوب والثقافات والأديان والقيم.