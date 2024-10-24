توزيع 60 كرتونة مواد غذائية للأسر بالزيدية ضمن مبادرة بداية

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

واطلع المحافظ على أنشطة مديرية الشؤون الصحية بتقديم الخدمة الصحية لـ مليون و363 مواطن خلال أسبوع شملت مبادرات 100 صحة، عمليات جراحية، صرف أدوية، تطعيمات، خدمات تنظيم أسرة ورعاية حوامل، حضانات ورعاية مبتسرين، جلسات كيماوي، علاج طبيعي، أسنان، أشعة، رعاية مركزة، الطوارئ والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، أسنان وعلاج طبيعي.

كما تابع محافظ الجيزة فاعليات مبادرة "بداية" التي نفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالجيزة بتنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي الإسكان البديل بمدينة 6 أكتوبر وتم تقديم الخدمة الطبية لـ 300 مواطن شملت رمد وأنف وأذن وحنجرة وأسنان وعظام وجلدية وتحاليل واشعه وتم تقديم الادوية بالمجان للمترددين.

وتم تنظيم قافلة طبية للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي بالتعاون مع عيادات راعي مصر لخدمة وبناء الإنسان بمقر المجلس بالهرم قامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم الأدوية بالمجان على 200 سيدة في تخصصات الباطنة، الأسنان، الرمد" فحص قاع العين"، النظارات الجلدية، الأنف والأذن، العظام، قياس ضغط الدم والسكر، عيادات صحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي.

وخلال القافلة تم عقد ندوة للحديث عن المبادرة الرئاسية بداية والخدمات التي تقدمها في مجالات الرياضة، الثقافة، العمل والصحة، كما تم التعريف بالخدمات التي يقدمها فرع المجلس بالجيزة من خلال الخط الساخن 15115 من استشارات قانونية وبرامج تدريب على مختلف الحرف التي تحقق التمكين الاقتصادى للسيدات بالاضافة إلى الحديث عن التوعية بسرطان الثدي والإسعافات الأولية لفريق مبادرات صحة المرأة لوزارة الصحة.

كما قام فرع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الأحوال المدنية بالجيزة باستخراج بطاقة رقم قومي بالمجان لعدد 270 سيدة من المعيلات، المطلقات، الأرامل والأسر الأكثرواحتياجا بأطفيح، العياط، الصف، ومنشأة القناطر، وتم عقد ندوة للسيدات المستفيدات للتعريف بمبادرة "بداية" وما تقدمه من خدمات بالمجان في مجالات ومنها "بطاقتك حقوقك" إضافة إلى القوافل الطبية والثقافية في "الصحة، الثقافة" وبرامج التدريب بغرض تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب" وما يوفره من فرص للتدريب وتسويق للمنتجات.

وفي مجال التضامن الاجتماعي نظمت المديرية قافلة طبية على مدار يومان لأهالي أبو صير بمركز ومدينة البدرشين لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان وتم الكشف على 1876 مواطن فى تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية وأنف وأذن ورمد وعظام، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما قامت المديرية بتوزيع 60 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمنطقة الزيدية بمركز ومدينة أوسيم، كما قامت مديرية العمل بعقد ندوة تثقيفية بحضور 68 عامل للحديث عن الحقوق والواجبات للعمال في قانون العمل، وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بتلك المنشآت.