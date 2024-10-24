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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الصيني: علينا العمل على خفض التصعيد وشق الطريق للتسوية السلمية للأزمات

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن النهضة المشتركة لدول الجنوب العالمي هي دلالة على التغير الجذري في المنظومة العالمية، فسيرها المشترك نحو التحديث يرمز إلى التغيرات الجذرية في التاريخ، والبداية الجديدة والمشرقة في تاريخ البشرية.

وأضاف خلال كلمته في إطار قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت ريتش» بمدينة قازان الروسية، وأذاعتها قناة إكسترا نيوز، أنه بحكم التحديات الصارمة التي تواجهها هذه الدول في سبيل إلى ذلك، فإن مسيرة الجنوب العالمي صوب النهضة لن يكون سهلا.

وتابع: «نحن كدول رائدة في الجنوب العالمي يتحتم علينا توحيد جهدنا وعقولنا وتولي المسؤولية عن بلورة المنظومة المشتركة العادلة، لابد من الدفاع عن السلام والسلم من أجل التنمية، علينا أن نعمل على خفض التصعيد وشق الطريق إلى التسوية السلمية للأزمات».

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