توقيع الكشف على 241 مريضا خلال قافلة طبية مجانية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 241 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتي هوارة عدلان والصوفي بمركز الفيوم، وقرية السليين بمركز سنورس، وقرية المظاطلي بمركز طامية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، عن أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كافة العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.