ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف على 241 مريضا خلال قافلة طبية مجانية في الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 241 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتي هوارة عدلان والصوفي بمركز الفيوم، وقرية السليين بمركز سنورس، وقرية المظاطلي بمركز طامية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، عن أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كافة العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

الكشف على 241 مريض في 4 قرى بالفيوم قافلة طبية مجانية بمستشفى الفيوم الجامعى إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظة الفيوم مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم