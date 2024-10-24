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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماكرون: فرنسا ستقدم مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو

ماكرون وميقاتي
ماكرون وميقاتي
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس أنّ "فرنسا ستقدم مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو، ونعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به".

وقال: "يجب وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين".

وأضاف ماكرون: "نأسف لأن إيران أقحمت حزب الله في الحرب ضد إسرائيل، وعلى حزب الله أن يوقف عملياته واستهداف ما بعد الخط الأزرق".

وتابع: "ومن مصلحة لبنان أن يكون محايداً".

ولفت ماكرون إلى أنّه "لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ويجب تطبيق القرار 1701".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر الدولي لدعم لبنان مساعدات إنسانية للبنان