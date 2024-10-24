الرئيس الفرنسي يكرر دعوته مجددًا لوقف إطلاق النار في لبنان

كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، دعوته إلى وقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأدعى الرئيس الفرنسي، أن حزب الله يحركه إيران، واصفًا ذلك بالمؤسف، لكنه انتقد أيضًا العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر في باريس لحشد المساعدات العسكرية والإنسانية للبنان، وسط عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي علي البلاد، إن هناك حاجة إلى دعم دولي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد.

وأضاف ميقاتي، أن الحكومة اللبنانية قررت تجنيد المزيد من الجنود، موضحًا أنه يمكن نشر 8000 جنديا في إطار خطة لتنفيذ وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد.