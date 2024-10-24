ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفرنسي يكرر دعوته مجددًا لوقف إطلاق النار في لبنان

الرئيس الفرنسي ورئيس
الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، دعوته إلى وقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأدعى الرئيس الفرنسي، أن حزب الله يحركه إيران، واصفًا ذلك بالمؤسف، لكنه انتقد أيضًا العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر في باريس لحشد المساعدات العسكرية والإنسانية للبنان، وسط عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي علي البلاد، إن هناك حاجة إلى دعم دولي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد.

وأضاف ميقاتي، أن الحكومة اللبنانية قررت تجنيد المزيد من الجنود، موضحًا أنه يمكن نشر 8000 جنديا في إطار خطة لتنفيذ وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف اطلاق النار لبنان حزب الله إيران رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عدوان الاحتلال الإسرائيلي الجيش اللبناني قرار مجلس الأمن الدولي