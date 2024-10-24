حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اليوم الخميس، استهدافه تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة برشقة صاروخية، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني أنّه نفذ 34 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ وحدة ‏الدفاع ‏الجوي تصدّت لطائرة حربية ‏إسرائيلية ‏بصاروخ "أرض - جو"، ‏وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وقال حزب الله، في بيانٍ اليوم الخميس، إنه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدر الحزب 34 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة".

وفيما يستمر التصعيد بين جيش الاحتلال والجماعة، أعلن حزب الله رسميًا اغتيال رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 3 أسابيع.