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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الأسلاك الكهربائية من الشقق بمدينة 15 مايو

المتهمون
المتهمون
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الأسلاك الكهربائية من الشقق بمدينة 15 مايو .

ورصدت الأجهزةالأمنية تداول منشور عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء صاحبة الحساب بتعرض شقتها الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة وكذا عدد من الشقق الأخرى بذات العقار للسرقة.

وبالفحص واجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية المقطعة).

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق المغلقة، وإعترفا بإرتكاب الواقعة و (4) وقائع سرقة آخرى .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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