الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل بشأن منظومة ثاد

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، رسالة إلى إسرائيل بشأن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يكون قادرا على الانتصار، قائلا "سنهزمه".

وأوضح أن أي قرارات غير منطقية من الاحتلال الإسرائيلي قد تؤدي إلى تسريع وتيرة سقوطه، موضحا أن "الولايات المتحدة أخطأت في ربط سمعتها بالكيان الصهيوني المجرم وأصبحت منبوذة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن العالم أصبح يعرف الولايات المتحدة بقنابلها التي تسقط على رؤوس أطفال غزة ولبنان، مضيفا "على الكيان الصهيوني ألا يعتمد على منظومة ثاد الأمريكية لأن قوتها محدودة".